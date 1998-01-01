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الظاهرية يتجاوز قلقيلية في مهرجان أهداف بالكأس

الجمعة 19 يناير 2018 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الظاهرية يتجاوز قلقيلية في مهرجان أهداف بالكأس



رام الله / سما /

حجز نادي شباب الظاهرية، مقعده في دور الـ 16 من مسابقة كأس فلسطين، لأندية الضفة الغربية، بعد الفوز المثير، أمس الخميس، على إسلامي قلقيلية 4-3.

وتفادى غزلان الجنوب، فخ الإسلامي، لينتظر الفريق الفائز من لقاء مؤسسة البيرة وعين السلطان.

انطلق اللقاء بهجوم من جانب الفريقين، خاصة من جانب الظاهرية عبر بهاء وريدات وأحمد حربي الجناح الأيمن، فيما جاء الرد السريع من جانب شاهر داوود بهدف المباراة الأول، حيث تابع داوود الكرة لحظة خروج الحارس وليد قيسية.

اندفع الظاهرية صوب مرمى الإسلامي بكل ثقله، وحصل على ركلة جزاء بعد مرور 30 دقيقة، انبرى لها بنجاح اللاعب كامل جبارين، وأدرك التعادل.

في الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين، حيث عاد الإسلامي وتقدم مرة ثانية عن طريق عبدالله دويكات في الدقيقة 60.

الظاهرية لم يتوقف عن محاولاته، وجاء رده سريعًا بعد دقيقتين فقط من كرة عرضية تابعها إسماعيل قاسم برأسه في المرمى، وبعد ثلاث دقائق، أضاف هدفه الثالث عن طريق اللاعب باسل وريدات، حيث استغل الأخير خطأ اللاعب حمزة نصار في تشتيت الكرة، لينفرد ويسددها قوية في المرمى ليتقدم الظاهرية للمرة الأولى بنتيجة 3-2.

وفي الدقيقة 68، حسم الظاهرية الأمور لصالحه تمامًا بهدف رابع عبر المخضرم إسماعيل قاسم، الذي استغل ارتباك داخل منطقة الجزاء، فخطف الكرة وسددها قوية زاحفة في مرمى الإسلامي.

عاد قلقيلية وحاول العودة من جديد، ونجح مع الدقيقة الأخيرة للقاء في الحصول على ركلة جزاء، أحرز منها اللاعب صهيب سوركجي الهدف الثالث، لينتهي اللقاء المثير باهتزاز الشباك 7 مرات.

#شباب الظاهرية #كأس فلسطين

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