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فلسطين تواصل تقدمها في تصنيف الفيفا

الجمعة 19 يناير 2018 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تواصل تقدمها في تصنيف الفيفا



رام الله / سما /

 استمر تقدم المنتخب الفلسطيني، في التصنيف الشهري للفيفا، حيث احتل، أمس الخميس، المركز الـ75 عالميًا، متقدمًا 5 مراكز عن تصنيف الشهر الماضي.

كما ارتقى "الفدائي"، على الصعيد الآسيوي، للمركز السابع، وتقدم عربيًا إلى المركز السادس.

من جهة أخرى، يواصل المنتخب الأولمبي الفلسطيني، تحضيراته لمواجهة نظيره القطري، اليوم الجمعة، في ربع نهائي بطولة آسيا، تحت 23 سنة، المقامة بالصين.

وفاز الأولمبي الفلسطيني على تايلاند 5-1، في دور المجموعات، فيما تعادل مع كوريا الشمالية 1-1، وانهزم أمام اليابان، حاملة اللقب، بهدف دون مقابل، ليصبح "الفدائي" صاحب أقوى خط هجوم في البطولة، حتى الآن.

وكانت التجربة الودية السابقة، التي جمعت الأولمبي الفلسطيني مع العنابي، قد انتهت بفوز الأول 3-2.

#فلسطين

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