حصان غاضب يفاجئ موكب البابا فرنسيس.. شاهِد ماذا حدث للشرطية

سما / وكالات /

قطع موكبَ البابا فرنسيس حدثٌ غير متوقع، الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2018، بعدما سقطت شرطية من قوة الخيالة من على حصانها، ما اضطر سيارة البابا إلى التوقف.

ووقعت الحادثة خلال زيارة البابا فرنسيس لتشيلي، وأظهر مقطع فيديو، نشرته وسائل إعلام، إصابة الحصان بحالة هياج شديد لدى مرور الموكب؛ ما أدى إلى وقوع الشرطية، التي حاولت السيارة التي كانت تُقلُّ البابا الابتعاد عنها؛ خشية إيذائها.

وترجَّل البابا فرنسيس من سيارته وذهب مشياً إلى الشرطية التي طُرحت أرضاً، ووقف عدة دقائق على الرصيف وهو يتبادل معها الحديث إلى أن وصلت سيارة إسعاف لنقلها، في حين قال مسؤولون إن إصابات الشرطية ليست خطيرة.