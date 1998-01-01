صور: إصابات و أضرار في غزة بسبب العاصفة الجوية

غزة / سما /

أصيب ثلاثة مواطنين على الأقل في قطاع غزة، منذ ساعات الليلة الماضية، وذلك جراء ما تسببت به العاصفة الجوية التي تضرب المنطقة.

وقالت مصادر طبية، ان ثلاثة مواطنين أصيبوا جراء تطاير وسقوط ألواح "اسبست" من بعض المنازل في مناطق مختلفة من القطاع، واصفة حالات المصابين الثلاثة بانها ما بين متوسطة وطفيفة.

وبحسب جهاز الدفاع المدني، فقد تم تنفيذ عدد من المهام لمساعدة وانقاذ مواطنين تعرضت منازلهم للغرق أو انهارت بعض جدرانها، ولأحداث اخرى تسببت بها العاصفة الجوية، مشيرا إلى أن طواقمه في حالة استنفار كامل لمساعدة المواطنين في حالات الطوارئ.