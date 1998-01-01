جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رايتس ووتش: حصار غزة والاستيطان جرائم حرب

الجمعة 19 يناير 2018 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رايتس ووتش: حصار غزة والاستيطان جرائم حرب



القدس/سما/

قال المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، إن الحصار الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة يمثل انتهاكا لحقوق سكان القطاع، معتبرا مواصلة الاحتلال أعمالها الاستيطانية جريمة حرب وتعديا صارخا على القوانين الدولية.

وقال روث إنه في وقت يتواصل فيه الحصار الإسرائيلي وتترك فيه إسرائيل المساعدات الإنسانية تصل إلى القطاع، فإنها لا تترك سكان غزة أو تجارها وبضائعهم يخرجون، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لإنهاء ما وصفه بالعقاب الجماعي لأهالي غزة.

وأضاف أن استمرار بناء الاستيطان وتوطين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة يمثل جريمة حرب، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل سياسة التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين، "وهو أمر لا يبرره استمرار الاحتلال لأكثر من خمسين عاما".

وتفرض إسرائيل حصارا على سكان قطاع غزة منذ نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته منذ يونيو/حزيران 2007، مما أثر على العديد من الخدمات بشكل كبير ومنها الكهرباء.

#حصار #استيطان #غزة

أخبار ذات صلة

هدم منازل الفلسطينيين - القدس

هيومن رايتس ووتش : 90 ألف مقدسي يسكنون بمنازل مهددة بالهدم

هوية مقدسية - أرشيفية

هيومن رايتس ووتش تحذر: إسرائيل تجرد المقدسيين من إقاماتهم

هيومن رايتس: موظفو حقوق الإنسان ممنوعون من دخول غزة او الخروج منها

غازي حمد

حمد: مصر اتخذت قراراً يقضي بتخفيف حصار قطاع غزة

مشير المصري: لدينا أوراق قوة وخطط لمواجهة حصار غزة

مشير المصري: لدينا أوراق قوة وخطط لمواجهة حصار غزة

محمد العمادي

لاول مرة منذ حصار قطر.. العمادي في المنطقة للقاء مسؤولين بالسلطة وحماس

الأكثر قراءة اليوم

إصابة قائد وحدة “اليمام” بجراح خطيرة ..ما هي "طنجرة الضغط" التي اتبعها الاحتلال في اشتباك جنين؟

مبعوث ماكرون الخاص زار رام الله سرا والتقى اللواء فرج و عريقات وهذا ما تم مناقشته

السيسي يقيل رسميا رئيس المخابرات ويكلف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال الجهاز

القناة الثانية الاسرائيلية: الاحتلال يفشل في تصفية الخلية التي نفذت عملية نابلس

نستعد لمعركة شرسة أمام غزة.. جيش الإحتلال : نعمل على تحديد أماكن الأنفاق و القضاء عليها

انذارات اسرائيلية ساخنة استعدادا لفقدان السلطة سيطرتها على الارض

شاهد : الإحتلال ينشر فيديو لاستهداف نفق سرايا القدس بغزة

الأخبار الرئيسية

الشهيد احمد جرار

الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة : الشهيد جرار قاد سيارة هجوم نابلس وقائد الخلية أفلت من الجيش

جدار على حدود غزة

الاحتلال يعلن عن بعض تفاصيل جدار يبنيه تحت الارض على حدود غزة

غزة -ارشيفية

التنمية الاجتماعية : صرف 1800 شيكل للأسر الفقيرة بغزة ولمرة واحدة فقط

واشنطن- ارشيف

المرة الثانية خلال اسبوع ..واشنطن تؤجل صرف مساعدات غذائية للاونروا بقيمة 45 مليون دولار

عريقات وفرج

مبعوث ماكرون الخاص زار رام الله سرا والتقى اللواء فرج و عريقات وهذا ما تم مناقشته

الاتصالات الفلسطينية