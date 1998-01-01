رايتس ووتش: حصار غزة والاستيطان جرائم حرب

القدس/سما/

قال المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، إن الحصار الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة يمثل انتهاكا لحقوق سكان القطاع، معتبرا مواصلة الاحتلال أعمالها الاستيطانية جريمة حرب وتعديا صارخا على القوانين الدولية.

وقال روث إنه في وقت يتواصل فيه الحصار الإسرائيلي وتترك فيه إسرائيل المساعدات الإنسانية تصل إلى القطاع، فإنها لا تترك سكان غزة أو تجارها وبضائعهم يخرجون، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لإنهاء ما وصفه بالعقاب الجماعي لأهالي غزة.

وأضاف أن استمرار بناء الاستيطان وتوطين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة يمثل جريمة حرب، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل سياسة التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين، "وهو أمر لا يبرره استمرار الاحتلال لأكثر من خمسين عاما".

وتفرض إسرائيل حصارا على سكان قطاع غزة منذ نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية في يناير/كانون الثاني 2006، وشدّدته منذ يونيو/حزيران 2007، مما أثر على العديد من الخدمات بشكل كبير ومنها الكهرباء.