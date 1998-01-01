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حزب الشعب الفلسطيني ينعي المناضلة بهيجة البرغوتي

الجمعة 19 يناير 2018 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

نعى حزب الشعب الفلسطيني المناضلة الراحلة نجيبة البرغوتي زوجة القائد الوطني التقدمي الراحل بشير البرغوتي الامين العام الاسبق لحزب الشعب الفلسطيني، التي وافتها المنية اثر مرض عضال عانته لسنوات طويلة الى ان وافتها المنية .

وجاء في بيان الحزب " ان حزب الشعب الفلسطيني قيادة وكوادر واعضاء اذ ينعي بكل اجلال واكبار الرفيقة المناضلة الراحلة بهيجة البرغوتي التي رحت بالامس اثر رحلة علاج الى دولة قطر، فانه يعبر عن اعتزازه بها وبتاريخها النضالي، ووقوفها الصلب الى جانب زوجها الرفيق القائد/ بشير البرغوتي، متحملة مصاعب الحياة على المستويات كافة الى جانبه، وهي المتجذرة في انتمائها للحزب ومبادئه السامية التي عنونت مفاصل حياتها ومواقفها الدائمة، فكان المناضلة المبدئية، والزوجة المخلصة، والام الحنون التي حرصت على تربة ابنائها تربية وطنية سوية وفاضلة، واسقتهم منذ طفولنهم حب الوطن وعشق الانسانية، والانحياز الى جانب مصالح الشعب وفي مقدمتهم الفقراء والكادحين "

واشاد الحزب بمناقب الراحلة مشيرا الى ان رحيل رفيق دربها منذ خمسة عشر عام ضاعف من معاناتها والامها، لكنها واصلت درب الوفاء له ولتاريخه المشرق الذي تكلل بالنضال والتضحية والاعتقال، وكان عنوانا لالتزام ومبدئية المثقف الثورين والذي كان مصدر فخرللمفكريين الفلسطينيين كافة، الذين امتازو بالثورية والتقدمية والنتماء الصادق والمبدئي للوطن، وهو الذي لم يحيد عن طريقه الوطني وانحيازه الطبقى الثابت طوال فترة نضاله المجيد، وبقي محافظا على بوصلة الحزب وكفاحه المبدئي ضد الاحتلال الاسرائيلي والرجعيات العربية وقوى الامبريالية العالمية .

#حزب الشعب #نعي

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