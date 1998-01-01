ما هو السر الذي كشفه الرئيس عباس حول عملية السلام وروسيا ؟

رام الله / سما /

اشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى ضرورة التمسك بخيار لا يؤدي الى تمكين اسرائيل من تنفيذ اجندة تنتظرها للاعتداء على الشعب الفلسطيني المغلوب على امره .



وتحدث الرئيس عباس خلال مناقشة حوارية مع شخصية اردنية سياسية بارزة الاسبوع الماضي عن تلقيه تأكيدات بان روسيا تتابع كل تفاصيل ما يحصل في الملف الفلسطيني .

ونقل عن عباس الاشارة الى ان موسكو لديها خطة شاملة ومحكمة لدعم عملية السلام في الشرق الاوسط .



وافاد تشخيص الرئاسة الفلسطينية ان موسكو مستعدة للتدخل والجانب الفلسطيني يرحب بها لكنها لا تستطيع التدخل الآن وتفضل التريث الى ما بعد حسم الامور شمال سورية وهو امر رأى عباس بانه يحتاج لفترة قصيرة فقط والمح لأنه يرغب في كسب المزيد من الوقت حتى تتقدم موسو بمبادرة شاملة كما وصفها يمكن ان تعيد بعض التوازنات .