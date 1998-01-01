ريفلين : سنواصل ملاحقة جميع منفذي عملية نابلس

القدس/سما/

توعد رئيس دولة اسرائيل رؤوفين ريفلين بأن "إسرائيل" ستطال كل شخص تسول له نفسه المساس بالإسرائيليين، وستقبض عليه أينما وجد وأينما يكون، مشددا على مواصلة ملاحقة جميع منفذي عملية نابلس.

وجاءت أقوال ريفلين في مستشفى رامبام بحيفا، أثناء عيادته الجندي المصاب بجروح خطيرة من الوحدة الخاصة التي اقتحمت جنين الليلة الماضية لإلقاء القبض وملاحقة الخلية الفلسطينية التي قتلت الحاخام رازيئيل شيفاح، قرب نابلس الأسبوع الماضي.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الجندي يخضع حاليا لعملية جراحية في المستشفى وحالته الصحية مستقرة.