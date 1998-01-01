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تقرير جديد لـ"هيومن رايتس ووتش" عن محمد بن سلمان ماذا حمل؟

الجمعة 19 يناير 2018 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير جديد لـ"هيومن رايتس ووتش" عن محمد بن سلمان ماذا حمل؟



سبوتنيك

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، يوم الخميس، السعودية بانتهاك القانون الإنساني الدولي في اليمن.

وفي تقريرها العالمي لعام 2018 الذي يراجع ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة، قالت المنظمة إنها وثقت 87 هجوما غير قانوني من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مما تسبب في مقتل ما يقرب من ألف مدني، بحسب "رويترز".

وفيما يخص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والذي طرح أجندة إصلاحية "رؤية 2030" وتهدف إلى تنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط وتطبيق تغييرات اجتماعية، قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن "صورة محمد بن سلمان كرجل إصلاحي، تتأثر بشكل كبير بسبب الأزمة في اليمن"، على حسب تعبيرها.

يذكر أن التحالف نفى مرارا مزاعم ارتكابه جرائم حرب، ويقول إن هجماته موجهة ضد الحوثيين وليس المدنيين.

وقال متحدث باسم التحالف في بيان ردا على التقرير، إن إلقاء اللوم على السعودية في الأزمة الإنسانية في اليمن غير منصف، مضيفا أنه أسس آلية مراقبة خلصت إلى أن التحالف لم يستهدف المدنيين.

وجاء في بيان التحالف، أن السعودية قدمت مساعدات لليمن بقيمة 8 مليارات دولار في الفترة بين 2015 و2017 وأنها أودعت، يوم الأربعاء، ملياري دولار في البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها بهدف تعزيز الوضع المالي والاقتصادي للبلاد ودعم الريال اليمني لتحسين الظروف المعيشة لليمنيين.

#محمد بن سلمان #السعودية

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