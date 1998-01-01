نتنياهو: علاقتنا بالأردن استراتيجية وسفارتنا ستعود للعمل فورا

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان ستعود للعمل فورا كالمعتاد.



وكشف نتنياهو في مجموعة تغريدات له على "توتير"، أن حكومته توصلت إلى "تفاهمات" مع الأردن، وقال: "وصلت إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية إلى تفاهمات، في أعقاب الأحداث التي وقعت في السفارة الإسرائيلية في عمان يوم 23 تموز/ يوليو 2017، وفي حادثة مقتل القاضي الأردني يوم 10 آذار/ مارس 2014".



وأكد أن "السفارة الإسرائيلية في عمان ستعود إلى عملها المعتاد على الفور"، مضيفا أن "السلطات المختصة في إسرائيل، تواصل دراسة المواد التي تم جمعها حول أحداث تموز/ يوليو 2017، ومن المرتقب أنها ستتخذ قرارات بهذا الشأن خلال الأسابيع القريبة المقبلة".



وأوضح رئيس حكومة الاحتلال، أن "إسرائيل تولي أهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية مع الأردن، وعمل تل أبيب وعمان على تعزيز التعاون بينهما وتوطيد اتفاقية السلام"، وفق قوله.



وكانت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قد أكدت أن "إسرائيل" قدمت "أسفها وندمها رسميا" عن حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان التي قتل فيها مواطنان أردنيان، وحادثة قتل القاضي رائد زعيتر، وتعهّدت بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الإسرائيلية، وتعويض ذوي شهيدي السفارة والقاضي زعيتر.