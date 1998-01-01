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شاهد.. عمرو موسى يسخر من مشيرة خطاب: "كويس إنك سقطتي في اليونسكو"!

الجمعة 19 يناير 2018 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. عمرو موسى يسخر من مشيرة خطاب: "كويس إنك سقطتي في اليونسكو"!



وكالات

سخر الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، من السفيرة مشيرة خطاب، المرشحة السابقة على مقعد رئاسة منظمة اليونيسكو، بعد ارتباك الأخيرة من عطل في الميكرفون.

وشهدت "جلسة المسؤولية الدولية تجاه القدس" ضمن فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، منح عمرو موسى الكلمة للسفيرة خلال أعمال الجلسة، إلا أن الأخيرة ارتبكت وطالبت بتشغيل الميكروفون الخاص بها، ظنا منها بالخطأ أنه معطل، وقبل أن تبدأ خطاب كلمتها، فأجا موسى الجميع بعبارة "كويس إنك سقطتي في اليونسكو".

ويلاحظ أن موسى، قال كلمته بصوت خافت، ظنا منه أن الميكروفون الخاص به مغلق، إلا أنه كان مفتوحا، الأمر الذي أدى لسماع الحضور جميعا لقوله.

 
#عمرو موسي #اليونسكو

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