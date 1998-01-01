حماس: لا ترتيبات لعقد لقاء بين الرئيس عباس وهنية

غزة/سما/

فت حركة حماس وجود أي اتصالات حالية لعقد لقاء جرى التوافق عليه سابقا، بين الرئيس محمود عباس، ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقال إسماعيل رضوان القيادي في حماس في تصريحات صحفية إنه لا توجد ترتيبات حالية لعقد لقاءات بين فتح وحماس.

وأكد أنه لا توجد أي اتصالات لعقد اجتماع بين هنية والرئيس عباس، من أجل الدفع بملف المصالحة، حسب ما جرى التوافق عليه سابقا بين قياديات من الحركتين، أثناء الرعاية المصرية مطلع الشهر الماضي.

وأكد رضوان على أهمية عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت "من أجل تصويب مسار المصالحة، ويعيد ترتيب بناء البيت الفلسطيني الداخلي، وخاصة إصلاح منظمة التحرير"، مؤكدا أن "هناك حاجة لهذا الاجتماع الذي يضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمناء العامين للفصائل في هذا التوقيت لمواجهة قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة تجاه القدس."

ووجه رضوان انتقادات شديدة لحكومة التوافق، كونها قصرت بالقيام بواجباتها تجاه سكان قطاع غزة، وتشكيل "حكومة وحدة وطنية".

وكانت قيادات من فتح وحماس توافقت في القاهرة في الأول من كانون الأول/ديسمبر، على الترتيب لعقد هذا اللقاء، وكانت هناك آمال فلسطينية معقودة على أن ينتهي اللقاء بالاتفاق على إنهاء كامل لملفات الخلاف التي تعترض المصالحة.

