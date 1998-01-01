نيمار يعيش داخل سجن في باريس سان جيرمان!

وكالات / سما /

تتواصل الشائعات القادمة من إسبانيا حول إمكانية انتقال نيمار إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل، لكن في المقابل يبدو أن باريس سان جيرمان أبعد ما يكون عن التخلي عن نجمه البرازيلي مهما كان العرض المقدم.

وتحدث دوناتو دي كامبلي وكيل أعمال ماركو فيراتي السابق عن إمكانية رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان حيث قال “لا أحد يستطيع نقل نيمار من باريس، وهذا ينطبق على جميع اللاعبين الأخرين، سان جيرمان يمتلك إمكانيات أكثر من أي نادٍ آخر، واللاعبون هناك يتواجدون في سجن من ذهب”.

وأضاف دوناتو دي كامبلي قائلاً “باريس سان جيرمان لن يرغب في التخلي عن أي من اللاعبين الذين يريد الإبقاء عليهم، لأنه ببساطة يضع عقوداً مستحيلة في أي مكانٍ آخر، لذلك فأي لاعب يوقع هناك سيبقى على الرغم من أن الدوري الفرنسي ممل ولا يضم أي منافس آخر”.

وواصل دي كامبلي قائلاً “أعرف باستوري كذلك، قضيت معه عطلة في السابق وهو شخص رائع، بالتأكيد هو ليس سعيداً بعدد الدقائق التي يشارك فيها هذا الموسم ويريد الرحيل، لكن العقود التي يتم توقيعها في باريس تجعل اللاعبين مكتوفي الأيدي”.