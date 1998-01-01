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2017 ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق

الجمعة 19 يناير 2018 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
2017 ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق



وكالات / سما /

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الخميس، أن 2017 ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق.

وقالت "ناسا" إن متوسط درجة الحرارة على كوكب الأرض ارتفع بمقدار 0.9 درجة مئوية خلال 2017.

وأضافت أن 2016 أكثر الأعوام ارتفاعا في درجة الحرارة على الإطلاق منذ 1880، عندما تم البدء في تسجيل درجات الحرارة.

وأوضح غافين شميت، مدير معهد غودارد للدراسات الفضائية التابع لوكالة "ناسا": "على الرغم من درجات الحرارة الباردة أكثر من المتوسط ​​في أي منطقة من العالم، فإن درجات الحرارة على سطح الكوكب ككل تستمر في اتجاه الاحترار السريع الذي شهدناه على مدى السنوات الأربعين الماضية".

ويُلقي الباحثون باللوم على هذا الاتجاه من ارتفاع درجة الحرارة على تغير المناخ بشكل مباشر.

ويحذر علماء من آثار بيئية خطيرة إذا لم يتم الوفاء بالأهداف المعلنة في اتفاق باريس المناخي لعام 2015، فيما يتعلق باحتواء الاحترار العالمي لأقل من درجتين مئويتين من خلال خفض مستوى انبعاث الغازات المسببة للاحترار العالمي.

ويربط العلماء ارتفاع درجة حرارة الكوكب بالنشاط البشري المسبب لانبعاث الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

#حرارة

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