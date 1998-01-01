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السيسي: مصر فقدت من 80 إلى 90 مليار دولار خلال 7 سنوات

الجمعة 19 يناير 2018 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: مصر فقدت من 80 إلى 90 مليار دولار خلال 7 سنوات



وكالات/سما/

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس 18 يناير/كانون الثاني، إن بلاده فقدت ما بين 80 إلى 90 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية، في إشارة إلى تراجع السياحة المصرية.

ومتحدثا في مؤتمر "حكاية وطن"، الذي يسعى من خلاله لإظهار ما حققه للبلاد في الأربع سنوات الماضية من مشروعات، والموقف النقدي والمالي لبلاده، قال السيسي: "كي يكون لدينا سياحة يجب أن يكون لدينا أمن قوي جدا"، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وتابع: "فقدنا خلال السبع سنوات الماضية ما بين 80 إلى 90 مليار دولار كنا في أمس الحاجة ليهم".

وقطاع السياحة هو ركيزة أساسية لاقتصاد مصر، ومصدر رزق لملايين المصريين، ومورد رئيسي للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة جراء سنوات من الاضطراب السياسي عقب انتفاضة 2011.

وتلقت السياحة المصرية ضربة قاصمة، من تفجير طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومقتل 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.

وزاد إغراء المقصد السياحي المصري، عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع.

وسجلت مصر قفزة بلغت حوالي 123.5 بالمئة في إيرادات السياحة، لتصل إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017، مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7 بالمئة إلى نحو 8.3 مليون سائح.

#السيسي #مصر #مساعدات

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