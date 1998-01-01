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فيديو.. الريال يعود بفوزٍ صعب من ملعب ليجانيس في كأس ملك

الجمعة 19 يناير 2018 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الريال يعود بفوزٍ صعب من ملعب ليجانيس في كأس ملك



وكالات / سما /

عاد ريال مدريد بفوزٍ صعب بنتيجة (1-0) من أمام مضيفه ليجانيس، في المباراة التي احتضنها ملعب دي بوتاركي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وظهر ريال مدريد بأداء متواضع خلال شوط المباراة الأول في ظل غياب نجوم الصف الأول عن تشكيلة المدرب زين الدين زيدان، حيث غابت الفرص الخطيرة والسيطرة على الكرة، وفي المقابل خلق ليجانيس بعض الخطورة معتمداً على الهجمات المرتدة والكرات الطويلة، لينتهي الشوط كما بدأ سلبي النتيجة (0-0).

ولم يتحسن أداء ريال مدريد خلال شوط المباراة الثاني حيث ظل الفريق ضعيفاً بدون خطورة كبيرة على مرمى أصحاب الأرض، وفي المقابل تحسن أداء ليجانيس كثيراً وخلق مجموعة من الفرص الخطيرة التي لم يحولها إلى أهداف، وفيما كانت المباراة تسير نحو النهاية نجح ماركو أسينسيو في خطف هدف الفوز لِـ ريال مدريد في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة على ذلك.

وبنتيجة اليوم يقترب ريال مدريد من التأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في انتظار التأكيد في مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء المقبل.

#ريال مدريد #ليغانيس

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