نستعد لمعركة شرسة أمام غزة.. جيش الإحتلال : نعمل على تحديد أماكن الأنفاق و القضاء عليها

القدس المحتلة / سما /

صرح ضابط كبير في قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي، يعمل على تحديد أماكن الانفاق، على الحدود مع قطاع غزة، من أجل تدميرها.

وقالت القناة 20 العبرية، التي أوردت الخبر، أن الجيش الإسرائيلي سمح اليوم للصحافة بتصوير نفق الجهاد الإسلامي المخترق للأراضي الإسرائيلية، والذي تم تدميره قبل شهرين.

وبحسب القناة العبرية، صرح الضابط الكبير في قيادة المنطقة الجنوبية، خلال جولة مع الصحافيين بمحيط النفق، أن الجيش الإسرائيلي لديه خطة تستطيع وضع حلول لكافة تحديات الأنفاق. مضيفاً: "نحن نستعد لمعركة شرسة أمام قطاع غزة".

وأشارت القناة العبرية في تقريرها، الى أن الجيش الإسرائيلي سيجرى بعد عدة أسابيع تدريبات مكثفة جنوب البلاد، استعدادا للمعركة القادمة مع غزة.

ووفقا للقناة العبرية، سيتدرب الجيش خلالها على أخلاء جزء من مستوطنات غلاف غزة، في حال اندلاع حرب مع قطاع غزة.

ونقلت القناة العبرية، عن الضابط الكبير في قيادة الجبهة الجنوبية قوله: "سنتدرب على إخلاء المستوطنات، الأمور معقدة، وقد تتطور في أعقاب اطلاق صواريخ، أو تسلل من نفق، أو من البحر، أو خلال محاولة احباط عملية أمنية كبيرة، الى حالة حرب شاملة".