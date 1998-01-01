جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نستعد لمعركة شرسة أمام غزة.. جيش الإحتلال : نعمل على تحديد أماكن الأنفاق و القضاء عليها

الخميس 18 يناير 2018 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
نستعد لمعركة شرسة أمام غزة.. جيش الإحتلال : نعمل على تحديد أماكن الأنفاق و القضاء عليها



القدس المحتلة / سما /

صرح ضابط كبير في قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي، يعمل على تحديد أماكن الانفاق، على الحدود مع قطاع غزة، من أجل تدميرها.

وقالت القناة 20 العبرية، التي أوردت الخبر، أن الجيش الإسرائيلي سمح اليوم للصحافة بتصوير نفق الجهاد الإسلامي المخترق للأراضي الإسرائيلية، والذي تم تدميره قبل شهرين.

وبحسب القناة العبرية، صرح الضابط الكبير في قيادة المنطقة الجنوبية، خلال جولة مع الصحافيين بمحيط النفق، أن الجيش الإسرائيلي لديه خطة تستطيع وضع حلول لكافة تحديات الأنفاق. مضيفاً: "نحن نستعد لمعركة شرسة أمام قطاع غزة".

وأشارت القناة العبرية في تقريرها، الى أن الجيش الإسرائيلي سيجرى بعد عدة أسابيع تدريبات مكثفة جنوب البلاد، استعدادا للمعركة القادمة مع غزة.

ووفقا للقناة العبرية، سيتدرب الجيش خلالها  على أخلاء جزء من مستوطنات غلاف غزة، في حال اندلاع حرب مع قطاع غزة.

ونقلت القناة العبرية، عن الضابط الكبير في قيادة الجبهة الجنوبية قوله: "سنتدرب على إخلاء المستوطنات، الأمور معقدة، وقد تتطور في أعقاب اطلاق صواريخ، أو تسلل من نفق، أو من البحر، أو خلال محاولة احباط عملية أمنية كبيرة، الى حالة حرب شاملة".

#الاحتلال #غزة #انفاق #جيش

أخبار ذات صلة

عباس زكي

عباس زكي : يجب أن نعمل نحن على تفتيش اليهود أمام بوابات المسجد وليس العكس

عبد الستار قاسم سيمثل أمام القضاء الفلسطيني أواخر الشهر الجاري

قتل

قامت بتقطيعه والقاء جثته في عدة أماكن.. تفاصيل صادمة عن جريمة قتل سيدة لزوجها في غزة

أرشيفية - الأسرى

في اليوم الثالث لمعركة الأمعاء الخاوية: اسرائيل لن تتفاوض مع الأسرى المضربين عن الطعام

الجهاد الإسلامي

"لا صلح لا تفريط .. الجهاد الإسلامي تدعو عناصرها للاستعداد لمعركة الدفاع عن القدس

محمود الزهار

الزهار : نحضّر لمعركة "وعد الآخرة" مع إسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

صور: ماذا كتب الاعلام العبري عن الشاب أحمد جرار الذي اتضح لاحقا انه لم يستشهد

﻿ملف المصالحة عاد إلى المربع الأول .. و«حماس» تتمسك بـ «ثلاثة خطوط حمراء»

﻿اهتمام سعودي مفاجئ بـ «دعم صمود أهلنا في القدس» و اتصالات بوجهاء المدينة

السيسي يقيل رسميا رئيس المخابرات ويكلف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال الجهاز

اهم ردود الفعل الاسرائيلية على عملية جنين والتي اسفرت عن استشهاد "جرار "

حماس تؤكد : خلية جنين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

كشف تفاصيل مثيرة عن الحياة السرية الخاصة بفلاديمير بوتين

الأخبار الرئيسية

عريقات وفرج

مبعوث ماكرون الخاص زار رام الله سرا والتقى اللواء فرج و عريقات وهذا ما تم مناقشته

القناة الثانية الاسرائيلية: الاحتلال يفشل في تصفية الخلية التي نفذت عملية نابلس

احد الصمابين في اشتباك جنين

إصابة قائد وحدة “اليمام” بجراح خطيرة ..ما هي "طنجرة الضغط" التي اتبعها الاحتلال في اشتباك جنين؟

أحمد اسماعيل محمد جرار

الصحة تعدُل عن اسم شهيد جنين وتؤكد ارتقاء : أحمد اسماعيل محمد جرار

القسام - حماس

حماس تؤكد : خلية جنين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

الاتصالات الفلسطينية