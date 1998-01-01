نتنياهو: ندرس فتح طريق جوي مباشر مع الهند

القدس/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، إن إسرائيل والهند تحاولان فتح طريق جوي فعال ومباشر بينهما.



وجاءت تصريحات نتنياهو خلال اجتماعه برجال أعمال هنود، اليوم، كما ذكرت وسائل إعلام عبرية من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت".



وأضاف نتنياهو: " نسعى إلى فتح طريق جوي مباشر مع الهند، كالذي بين إسرائيل والصين".



وشهدت الزيارة التي قضاها نتنياهو مؤخرا في الهند، توقيع عدة اتفاقات تعاون بين الجانبين، في مجالات النفط، والغاز، والطاقة المتجددة، والأمن الإلكتروني، كما اتفقا على تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري.