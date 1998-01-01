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مبعوث روسيا الخاص يزور إسرائيل وفلسطين

الخميس 18 يناير 2018 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبعوث روسيا الخاص يزور إسرائيل وفلسطين



رام الله/سما/

 قام مبعوث وزير الخارجية الروسي الخاص إلى التسوية في الشرق الأوسط، سيرغي فيرشينين، بجولة في المنطقة، وأجرى لقاءات مع مسؤولين في كل من إسرائيل وفلسطين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي، إن فرشينين، الذي يترأس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوزارة، "زار في 16 و17 يناير إسرائيل وفلسطين، كما شارك في اجتماع لممثلين عن اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط، والتي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن فرشينين التقى في إسرائيل الوكيل الأول للمدير العام للخارجية الإسرائيلية يعلون أوشبيز ونائب رئيس مجلس الأمن القومي أرنا ميزراحي، فيما التقى في فلسطين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وسبق أن صرح دبلوماسي من الأمم المتحدة لوكالة إنترفاكس، بأن ممثلي الرباعية الدولية قد اتفقوا خلال لقائهم، على مواصلة الاتصالات مع الإسرائيليين والفلسطينيين، كما اتفقوا على عقد لقاء دوري جديد

#اسرائيل #روسيا #سلام

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