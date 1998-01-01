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وزير الصحة: جميع مراكزنا جاهزة لاستقبال المنخفض

الخميس 18 يناير 2018 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكد وزير الصحة د. جواد عواد تفعيل خطط الطوارئ في جميع مراكز وزارة الصحة لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع اشتداده مع ساعات مساء اليوم.

وقال وزير الصحة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنه أصدر تعليماته لجميع المسؤولين في الوزارة للتأكد من توفر جميع المستلزمات الضرورية في المراكز الصحية، إضافة إلى توفير احتياطات من الوقود والدواء والمؤن داخل المستشفيات.

وأشار إلى أنه تقرر رفع جاهزية الوزارة لضمان سير العمل في جميع مرافقها من خلال تفعيل خطط الطوارئ الخاصة بالمنخفضات الجوية.

ودعا وزير الصحة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بشروط الصحة والسلامة العامة والتعليمات الصادرة عن الدفاع المدني ووزارة الصحة بخصوص المنخفضات الجوية.

#وزير الصحة #المنخفض

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