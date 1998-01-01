مؤسسة ياسر عرفات والتربية تنظمان ورشة عمل ضمن مسابقة المعرفة الوطنية 2018

رام الله / سما /

نظمت مؤسسة ياسر عرفات ووزارة التربية والتعليم ورشة عمل في متحف ياسر عرفات، ضمن مسابقة المعرفة الوطنية التي اطلقتها المؤسسة والوزارة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

وافتتح الورشة مدير عام مؤسسة ياسر عرفات د. أحمد صبح، الذي أكد على أهمية المسابقة وأهمية تشجيع العمل على مثل هذه البرامج التي تهدف الى تعزيز الهوية والمعرفة الوطنية لدى الأجيال الفلسطينية الصاعدة، كما قال ان المؤسسة تولي هذه المسابقة أهمية قصوى ايمانا بقدرتهاعلى تحقيق الهدف المرجو منها في تعزيز وتنمية الثقافة والمعرفة الوطنية لدى طلاب المدارس الفلسطينية وايمانا بقوة التغير الذي سيحدثه هؤلاء الطلاب ايجابيا على المجتمع الفلسطيني نتيجة تعزيز ثقافتهم الوطنية، ومن جانبه قال مدير عام الأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أن وزارة التربية تعطي اهتماما خاصا لهذه المسابقة، لأنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز الثقافة والمعرفة الوطنية لدى طلبة المدارس الفلسطينية.

وتهدف الورشة لتدريب المشرفين على المسابقة، على طريقة وضع الأسئلة بشكل غير تقليدي، ومختلف عن الأسئلة التي اعتاد عليها الطلاب في مدارسهم، وأدار الورشة الخبير في مجال المسابقات رياض مصطفى.

وتجدر الإشارة الى ان المسابقة تستهدف 170 مدرسة في المحافظات الشمالية، تتنافس فيما بينها في المرحلة الأولى باشراف مديريات التربية التي تتبع لها، اذ ستتأهل سبعة عشر مدرسة للمشاركة في المرحلة الثانية التي ستجري في قاعة المنتدى بمتحف ياسر عرفات، اعتبارا من 17 شباط المقبل.