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دورتموند يجمد انتقال أوباميانج إلى المدفعجية

الخميس 18 يناير 2018 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
دورتموند يجمد انتقال أوباميانج إلى المدفعجية



وكالات / سما /

قرر بوروسيا دورتموند الألماني تعليق مفاوضات انتقال بيير إيميريك أوباميانج إلى آرسنال الإنجليزي لفترة مؤقتة وذلك عبر الدفع باللاعب في قائمة الفريق التي ستواجه هيرتا برلين الليلة.

أوباميانج حُرم من اللعب في المباراة الأخيرة لدورتموند كعقوبة معلنة من قبل إدارة النادي، وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر انتقاله إلى آرسنال فاجأ دورتموند الجميع بإعادة زجه بالفريق.

صحيفة ديلي ميرور البريطانية ترى في تقاريرها بأن دورتموند علق مفاوضات انتقال أوباميانج إلى آرسنال بشكل مؤقت، رغم اتفاق اللاعب على كافة شروط الصفقة مع المدفعجية.

ووضحت الصحيفة بأن انتقال أوباميانج إلى آرسنال سيتم في نهاية المطاف مقابل 60 مليون جنيه استرليني، أي أن ما يفعله دورتموند بإعادته إلى قائمة الفريق ليس سوى محاولات يائسة لإحداث بعض البلبلة إعلامياً.

يذكر أن أوباميانج يعد من أفضل مهاجمي العالم في السنوات الأخيرة، وتوج هدافاً للدوري الألماني في الموسم الماضي.

#دورتموند #ارسنال

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