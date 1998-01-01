رسمياً.. برشلونة يجدد عقد بيكيه حتى 2022

وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن تجديد عقد اللاعب جيرارد بيكيه حتى 30 يونيو من عام 2022 ، فيما تبلغ قيمة الشرط الجزائي مبلغ قدره 500 مليون يورو.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن النادي الكتلوني بعد ظهر اليوم أن الإعلان عن موعد توقيع بيكيه على عقده الجديد سيتم في الأيام القليلة القادمة خلال ما تبقى من الموسم الحالي وللسنوات الأربعة المقبلة.

وانضم جيرارد بيكيه إلى نادي برشلونة في عام 1997 عندما كان يبلغ 10 سنوات فقط . فيما بدأ بالتدرج في الفئات السنية قبل أن يغادر مدرسة لاماسيا في عام 2004 إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واكتسب المدافع الدولي الإسباني خبرة كبيرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، قبل أن يعود في صيف عام 2008 إلى برشلونة بناء على طلب من المدرب السابق بيب جوارديولا ، وأصبح من أعمدة الفريق.