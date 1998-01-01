جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسمياً.. برشلونة يجدد عقد بيكيه حتى 2022

الخميس 18 يناير 2018 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. برشلونة يجدد عقد بيكيه حتى 2022



وكالات / سما /

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن تجديد عقد اللاعب جيرارد بيكيه حتى 30 يونيو من عام 2022 ، فيما تبلغ قيمة الشرط الجزائي مبلغ قدره 500 مليون يورو.

وأكد البيان الرسمي الصادر عن النادي الكتلوني بعد ظهر اليوم أن الإعلان عن موعد توقيع بيكيه على عقده الجديد سيتم في الأيام القليلة القادمة خلال ما تبقى من الموسم الحالي وللسنوات الأربعة المقبلة.

وانضم جيرارد بيكيه إلى نادي برشلونة في عام 1997 عندما كان يبلغ 10 سنوات فقط . فيما بدأ بالتدرج في الفئات السنية قبل أن يغادر مدرسة لاماسيا في عام 2004 إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

واكتسب المدافع الدولي الإسباني خبرة كبيرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، قبل أن يعود في صيف عام 2008 إلى برشلونة بناء على طلب من المدرب السابق بيب جوارديولا ، وأصبح من أعمدة الفريق.

#برشلونة #جيرارد بيكيه

أخبار ذات صلة

download-9

رسمياً.. يوفنتوس يجدد تعاقده مع ديبالا لـ 2022

بيكيه يغيب عن برشلونة 3 أسابيع

بيكيه يكشف سبب هزيمة برشلونة

a.espncdn.com_-7

برشلونة يدافع عن “حرية تعبير” بيكيه !

بيكية

بيكيه يؤكد بقاء نيمار في برشلونة

بيكيه

بيكيه يكشف سبب رحيل نيمار عن برشلونة!

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ينشر للمرة الأولى .. هذا ما حصل قبل اعتقال عهد التميمي بدقائق !

السعودية تدين التطاول على الشيخة موزة وتؤكد ان الأعراض خط أحمر

﻿اهتمام سعودي مفاجئ بـ «دعم صمود أهلنا في القدس» و اتصالات بوجهاء المدينة

اغتيال الداعية السعودي "عبد العزيز التويجري" في غينيا

اتصالات بين باريس وواشنطن بشأن الأموال المخصصة للأونروا

بلجيكا تتعهد بدفع 23 مليون دولار للاونروا دعما للفلسطينيين

السيسي يقيل رسميا رئيس المخابرات ويكلف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال الجهاز

الأخبار الرئيسية

احد الصمابين في اشتباك جنين

إصابة قائد وحدة “اليمام” بجراح خطيرة ..ما هي "طنجرة الضغط" التي اتبعها الاحتلال في اشتباك جنين؟

أحمد اسماعيل محمد جرار

الصحة تعدُل عن اسم شهيد جنين وتؤكد ارتقاء : أحمد اسماعيل محمد جرار

القسام - حماس

حماس تؤكد : خلية جنين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

هدم منزل جرار

صور: قوات الاحتلال تهدم 4 منازل تعود ملكيتها لعائلة جرار

المصالحة

﻿ملف المصالحة عاد إلى المربع الأول .. و«حماس» تتمسك بـ «ثلاثة خطوط حمراء»

الاتصالات الفلسطينية