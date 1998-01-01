بوليتكنك فلسطين تنظم ورشة عمل حول تطوير الكفايات

نظمت جامعة بوليتكنك فلسطين كلية المهن التطبيقية في وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي وبدعم من المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي GIZ، "ورشة عمل" بعنوان تطوير الكفايات لتخصص الوسائط المتعددة / الجرافيكس، والتي تهدف الى تقليص الفجوة ما بين متطلبات سوق العمل وكفايات خريجي تخصص الوسائط المتعددة.

جاء ذلك بحضور الاستاذ محمود صالح مدير الكليات في الوزارة و الاستاذ منذر الخواجا منسق عملية تطوير الكفايات لتخصصات التعليم التقني والمهني في الوزارة والاستاذ اياد ابو عرة مدير الامتحانات بالوزارة والمهندس جمال جبارين مدير المتابعة الاكاديمية في الوزارة و الاستاذ عبد الفتاح البطران ممثلاً عن المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي GIZ و ممثلين عن السوق المحلي ومجموعة من مدرسي كلية المجتمع في جامعة فلسطين التقنية / فرع العروب وعدد من مدرسي كلية العلوم الادارية ونظم المعلومات في البوليتكنك.

وبحث المجتمعون مجالات العمل التي يحظى بها طلبة تخصص الوسائط المتعددة في سوق العمل من اجل زيادتها وتوسيعها من خلال تطوير الكفايات الفنية والشخصية للطلبة و التي يحتاجها سوق العمل وذلك بمشاركة خبراء من السوق.

و أكد منسق عملية تطوير الكفايات لتخصصات التعليم التقني والمهني في الوزارة د. منذر الخواجا ان توجهات الوزارة تسعى لتطوير مناهج الدبلوم بحيث تصبح اكثر ملاءمة لمتطلبات سوق العمل، وفي سبيل تحقيق ذلك اعتمدت الوزارة منهجية المهام المركبة في تطوير هذه المناهج والتي تبدا بورشات عمل مع خبراء في نفس المهنة في محافظات مختلفة من الوطن لتحديد الكفايات التي يطلبها سوق العمل وبعد ذلك يتم تعديل البرنامج في مؤسسة التعليم العالي ليلائم الاحتياجات.

هذا وكان نصيب البوليتكنيك اربعة تخصصات تم تطويرها في هذا المشروع من اصل ستة تخصصات بنفس الطريقة في الجزء الاول من تنفيذ هذا المشروع وهي الاتمتة الصناعية، الانظمة الذكية التمديدات الكهربائية، تكنلوجيا الوسائط المتعددة، تكنولوجيا الحاسوب، تكنولوجيا هندسة الاتصالات.

علما بان هذه المنهجية خاصة بدولة فلسطين وتم تطويرها على ايدي خبراء دوليين ومحليين بما يتناسب مع الانظمة والتعليمات الاكاديمية الخاصة بفلسطين.

و اعرب أ. محمود صالح عن اهتمام الوزارة بتطوير الكفايات الخاصة بطلاب كليات المجتمع والارتقاء بمستوى التعليم التقني والمهني حتى يلبي حاجات السوق المحلي.

من جهته اكد الاستاذ عبد الفتاح البطران على اهتمام الجهة المناحة بعملية التعليم وخصوصا التعليم التقني والمهني ممثلاً بكليات المجتمع.

و شدد عميد كلية المهن التطبيقية د. اسحق سدر على ضرورة التواصل الدائم والتعاون المستمر بين الكليات والسوق المحلي حتى نضمن انتقال مباشر لخريجي كليات المجتمع في السوق.

والجدير بالذكر بأن الأستاذ اشرف عودة مشرف تخصص الوسائط المتعددة في كلية المهن التطبيقية قام بتنظيم هذه الورشة وترتيبها في كلية المهن التطبيقية والتي تعتبر كبرى كليات المجتمع في فلسطين وتضم نحو خمسة وعشرين تخصصاً فنيا ً و تطبيقيا ً في حقول متنوعة.