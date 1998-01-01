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وزيرة الاقتصاد: الماسح الضوئي لتسهيل التجارة يعمل نهاية الشهر الجاري على معبر الكرامة

الخميس 18 يناير 2018 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس، إن الماسح الضوئي لفحص الحاويات المحملة بالبضائع والسلع المختلفة، سيعمل فعليا مع نهاية الشهر الجاري، على جانبي معبر الكرامة.

وأوضحت الوزيرة عودة، خلال لقائها نائبة السفير الهولندي لدى فلسطين هني دي فريس، في مقر الوزارة، بمدينة رام الله، أن هذا الأمر سيوفر كثيرا من الوقت والجهد على المصدرين والمستوردين، ويساهم في التبادل التجاري.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشترك.

وأكد الجانب الهولندي دعمه للقطاع الخاص الفلسطيني، وعلى مساعيه لتسهيل التجارة الفلسطينية في مختلف المجالات، بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني.

#وزيرة الاقتصاد #معبر الكرامة

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