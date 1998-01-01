جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو يتراجع عن تصريحاته عن نقل السفارة الأمريكية بعد تصريحات ترامب

الخميس 18 يناير 2018 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتراجع عن تصريحاته عن نقل السفارة الأمريكية بعد تصريحات ترامب



القدس المحتلة / سما /

 تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، عن تصريحات قال فيها إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس في غضون عام وذلك بعد أن نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامبصحتها.

وقال مسؤول في مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء، يدرك أن بناء سفارة جديدة سيستغرق أعواماً لكنه يعتقد أن واشنطن تفكر في “إجراءات مؤقتة يمكن أن تؤدي إلى افتتاح السفارة أسرع من ذلك بكثير”.

ولم يحدد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه تحديد تلك الخطوات أو ذكر أي مواعيد لبدء عمل السفارة في القدس.

وكان ترامب خالف ما سارت عليه السياسة الأمريكية لعشرات السنين وقرر في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأصدر تعليمات بالبدء في خطوات نقل السفارة من تل أبيب الأمر الذي عرض للخطر مساعي السلام في الشرق الأوسط وأغضب العالم العربي والحلفاء الغربيين على السواء.

وقال نتنياهو يوم الأربعاء للصحافيين الإسرائيليين المرافقين له في رحلة إلى الهند إنه يعتقد أن السفارة قد تنقل خلال عام.

وسئل ترامب عن تعليقات نتنياهو فقال في مقابلة إن هذا غير صحيح.

#نتنياهو #ترامب #السفارة الامريكية

أخبار ذات صلة

ترامب عباس نتنياهو

ترامب يؤجل إعلانا بشأن نقل السفارة الأمريكية للقدس ولكنه قد يعلنها عاصمة لاسرائيل الاربعاء

نتنياهو وترامب

ترامب تهرب من تحديد موعد لنقل السفارة خلال محادثته الهاتفية مع نتنياهو

السفارة الامريكية- ارشيف

حقيقة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

القدس المحتلة

نقل السفارة الأمريكية للقدس مقابل ممثلية فلسطينية.. كيف؟

ترامب - ارشيف

ترامب يأمر بتأجيل نقل السفارة الى القدس لـ 6 أشهر

رويترز : مؤتمر باريس سيحذر ترامب من نقل السفارة الأميركية للقدس

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ينشر للمرة الأولى .. هذا ما حصل قبل اعتقال عهد التميمي بدقائق !

السعودية تدين التطاول على الشيخة موزة وتؤكد ان الأعراض خط أحمر

اغتيال الداعية السعودي "عبد العزيز التويجري" في غينيا

اتصالات بين باريس وواشنطن بشأن الأموال المخصصة للأونروا

بلجيكا تتعهد بدفع 23 مليون دولار للاونروا دعما للفلسطينيين

بماذا وصفت واشنطن خطاب الرئيس عباس وماذا قالت عن تقليصات الاونروا ؟

رويترز: ترامب ينفي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال عام

الأخبار الرئيسية

احد الصمابين في اشتباك جنين

إصابة قائد وحدة “اليمام” بجراح خطيرة ..ما هي "طنجرة الضغط" التي اتبعها الاحتلال في اشتباك جنين؟

أحمد اسماعيل محمد جرار

الصحة تعدُل عن اسم شهيد جنين وتؤكد ارتقاء : أحمد اسماعيل محمد جرار

القسام - حماس

حماس تؤكد : خلية جنين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

هدم منزل جرار

صور: قوات الاحتلال تهدم 4 منازل تعود ملكيتها لعائلة جرار

المصالحة

﻿ملف المصالحة عاد إلى المربع الأول .. و«حماس» تتمسك بـ «ثلاثة خطوط حمراء»

الاتصالات الفلسطينية