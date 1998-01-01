جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. موضة

"بوت الجورب" يمنحك إحساساً بالدفء هذا الشتاء

الخميس 18 يناير 2018 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بوت الجورب" يمنحك إحساساً بالدفء هذا الشتاء



وكالات / سما /

قالت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس إن "بوت الجورب" "Sock Boot" يمثل نجم موضة الأحذية النسائية هذا الشتاء، ليمنح المرأة إحساساً بالدفء وإطلالة جذابة تعكس تفرد أسلوبها.

وأوضحت شولتس أن بوت الجورب لا يأتي مصنوعاً من الجلد، وإنما من التريكو أو النيوبرين وغيرها من الخامات المرنة ذات التقنية العالية، مشيرة إلى أن سبب تسمية البوت بهذا الاسم يرجع إلى أنه يلتصق بالساق كما لو كان جورباً ذا نعل وكعب.

ويمتد بوت الجورب إلى فوق الكاحل، وهو يعد موديلاً مثالياً للمرأة ذات السيقان النحيفة للغاية على وجه الخصوص، ويخطف بوت الجورب الأنظار إليه هذا الموسم باللون الأحمر بصفة خاصة، كما أنه يتناغم مع سروال قماشي طويل.

#بوت الجورب #الشتاء
undefined

أخبار ذات صلة

d985d8a8d8aad983d8b1d8a9-d988d8a7d986d98ad982d8a9-d8a8d985d988d8b6d8a9-d8a7d984d981d8b1d988

الفرو عنوان أناقتك هذا الشتاء

الاصفر

الأصفر موضة الشتاء المقبل

فضي

اللون الفضي موضتك هذا الشتاء

جيب

موضة الجيب لهذا الشتاء

احذية

هذه هى موضة ألوان الأحذية هذا الشتاء

الاصفر

الأصفر موضة المعاطف هذا الشتاء

الأكثر قراءة اليوم

صور: ماذا كتب الاعلام العبري عن الشاب أحمد جرار الذي اتضح لاحقا انه لم يستشهد

﻿ملف المصالحة عاد إلى المربع الأول .. و«حماس» تتمسك بـ «ثلاثة خطوط حمراء»

﻿اهتمام سعودي مفاجئ بـ «دعم صمود أهلنا في القدس» و اتصالات بوجهاء المدينة

اغتيال الداعية السعودي "عبد العزيز التويجري" في غينيا

السيسي يقيل رسميا رئيس المخابرات ويكلف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال الجهاز

اهم ردود الفعل الاسرائيلية على عملية جنين والتي اسفرت عن استشهاد "جرار "

بلجيكا تتعهد بدفع 23 مليون دولار للاونروا دعما للفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

قادة جيش الاحتلال

ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي: نعمل على تحديد أماكن الأنفاق من اجل القضاء عليها

القناة الثانية الاسرائيلية: الاحتلال يفشل في تصفية الخلية التي نفذت عملية نابلس

احد الصمابين في اشتباك جنين

إصابة قائد وحدة “اليمام” بجراح خطيرة ..ما هي "طنجرة الضغط" التي اتبعها الاحتلال في اشتباك جنين؟

أحمد اسماعيل محمد جرار

الصحة تعدُل عن اسم شهيد جنين وتؤكد ارتقاء : أحمد اسماعيل محمد جرار

القسام - حماس

حماس تؤكد : خلية جنين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

الاتصالات الفلسطينية