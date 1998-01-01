"بوت الجورب" يمنحك إحساساً بالدفء هذا الشتاء

وكالات / سما /

قالت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس إن "بوت الجورب" "Sock Boot" يمثل نجم موضة الأحذية النسائية هذا الشتاء، ليمنح المرأة إحساساً بالدفء وإطلالة جذابة تعكس تفرد أسلوبها.

وأوضحت شولتس أن بوت الجورب لا يأتي مصنوعاً من الجلد، وإنما من التريكو أو النيوبرين وغيرها من الخامات المرنة ذات التقنية العالية، مشيرة إلى أن سبب تسمية البوت بهذا الاسم يرجع إلى أنه يلتصق بالساق كما لو كان جورباً ذا نعل وكعب.

ويمتد بوت الجورب إلى فوق الكاحل، وهو يعد موديلاً مثالياً للمرأة ذات السيقان النحيفة للغاية على وجه الخصوص، ويخطف بوت الجورب الأنظار إليه هذا الموسم باللون الأحمر بصفة خاصة، كما أنه يتناغم مع سروال قماشي طويل.