أسباب تدفعك للزواج من المرأة الشغوفة بالقراءة

وكالات / سما /

عادة ما يبحث الرجل عن امرأة مناسبة تشاركه حياته وتقاسمه أفراحه وأحزانه، إلا أن عملية اختيار الزوجة المناسبة قد تبدو صعبة ومعقدة بالنسبة للكثير من الرجال، لذا لا بد من أن يقع الاختيار على المرأة التي تُناسب ثقافتها وظروفها وشخصيتها، ثقافة وظروف وشخصية الرجل.



وتعتبر المرأة الشغوفة بالقراءة من أكثر النساء التي يرغب الرجال الارتباط بهن لأسباب عديدة أوردها موقع "فاميلي شير" الإلكتروني على النحو التالي:



1- المطالعة تعني رجاحة العقل:

ما من شك بأن المرأة الشغوفة بالمطالعة والقراءة تتسم برجاحة عقلها وذكائها، فالقراءة تنمي الذكاء وتطور مدارك الإنسان، لذا ينصح الخبراء الرجال الذين يرغبون بالزواج من امرأة ذكية أن يختاروا امرأة تحب القراءة والمطالعة.



2- أم مثالية:

يفضل أن يختار الرجل امرأة شغوفة بالقراءة لأنها ستعمل على الإشراف على تعليم أبنائها وحثهم على المطالعة والعلم بشكل يجعلهم أكثر تفوقاً وحباً على العلم.



3- منظور حياة جديد:

تتميز المرأة المحبة للمطالعة بامتلاكها لمنظور جديد للحياة وثقافة عالية تمكنها من التعامل مع المشكلات والمعضلات التي تواجه الحياة الزوجية بشكل أكثر نضجاً وعقلانية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مسار العلاقة بينها وبين زوجها.



4- حياة أكثر إثارة:

من المعروف بأن القراءة توسع آفاق المرء وتجعله أكثر انفتاحاً على تحقيق الأحلام وخوض غمار تجارب أكثر إثارة، لذا فإن ارتباط الرجل بامرأة تحب المطالعة، يقدم له فرصة ثمينة بالإطلاع على تجارب جديدة ويفتح أمامه آفاقاً أكثر اتساعاً.



5- تتسم بالتعاطف:

وفقاً لدراسة في علم النفس أجريت عام 2009، فإن الأشخاص الذين يتسمون بمقدرة أكثر على التعاطف هم أولئك الذين يقرؤون بانتظام، فعندما يرتبط المرء بشخص شغوف بالقراءة، فإنه سيكون أكثر انفتاحاً على فهم وتبادل الأفكار والمشاعر معك.