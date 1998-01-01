كيف تجعلين زوجك يشتاق إليك ؟

وكالات / سما /

قد تمر العلاقة الزوجية بفترات من الركود وفتور المشاعر بين الحين والآخر، الأمر الذي يتطلب من الزوجين بعض الإجراءات لإعادة الدفء والحميمية لهذه العلاقة المقدسة، وعادة ما يؤدي انشغال الرجل خارج المنزل، إلى إهمال زوجته، إضافةً إلىى تقلص الشعور بالرغبة في قضاء الوقت معها إلى حد كبير.

ولإحياء جذوة الاشتياق، على الزوجة تجربة الأفكار التالية، حسب موقع "فاميلي شير" الإلكتروني

1- اتركي الأشياء وراءك عمداً

حاولي أن تتركي بعض مقتنياتك في أماكن يتواجد فيها زوجك، كالأقراط أو النظارات الشمسية، فكلما رأى زوجك هذه الأشياء سيشعر بالشوق إليك وللحظات السعيدة التي أمضاها برفقتك.

2- ابتعدي عنه لبرهة من الزمن

من الضروري أن تمنحي زوجك مساحة من الحرية بين الحين والآخر، وأن لا تلازميه على الدوام، حاولي أن تقضي عدة أيام لدى عائلتك بعيداً عن المنزل كلما اقتضت الضرورة فهذا الأمر يعزز مشاعر الاشتياق لدى زوجك، ويجعله يحن إلى صحبتك أكثر فأكثر.

3- لا تردي على رسائله النصية بسرعة

على الرغم من أن هذه الحيلة قد تكون غير مقبولة لدى البعض، إلا أنها حيلة مجدية وفعالة لجعل شريك حياتك يشعر بالشوق إليك، جربي أن تتأخري في الرد على رسائله النصية وستحصلي على نتيجة مدهشة، لأن تأخرك في الرد سيثير تساؤلات لديه ويأجج مشاعر اشتياقه إليك.

4- استخدمي عطراً جميلاً

يمكنك أن تختاري عطراً جميلاً لتستخدميه على الدوام، فكلما شم زوجك رائحة هذا العطر في مكان آخر، سيتذكرك على الفور، وتزداد لديه الرغبة في العودة إلى المنزل والمكوث إلى جانبك.

5- أحدثي تغييراً على مظهرك

لا بد من أن تقومي بإحداث تغييرات معينة على مظهرك الخارجي بين الحين والآخر، كتغيير لون الشعر، أو طريقة التسريحة، أو شراء ملابس جديدة، فهذا يجعل الرجل يراك بطريقة مختلفة، ويؤجج مشاعر الحب لديه.