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حماس تؤكد : خلية جنين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

الخميس 18 يناير 2018 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تؤكد : خلية جنين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة



غزة / سما /

اكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس ان خلية جنين ليست الاولى ولن تكون الاخيرة .

وقالت الحركة على لسان القيادي فيها سامي ابو زهري ان خلية جنين ليست الاولى ولن تكون الاخيرة مضيفا ان ما اسماه الدور "الاجرامي" للتنسيق الامني لن يفلح في منع المقاومة من مواجهة قرار ترامب وحماية القدس.

في سياق متصل نعت الحركة  في محافظة جنين شهيدها القسامي أحمد جرار، والذي ارتقى كما قالت في ملحمة بطولية سطرتها كتائب القسام على أرض واد برقين في جنين.


 
وقالت الحركة في بيان صحفي، إن الشهيد جرار هو شهيد ابن شهيد، مؤكدة أن مسيرة الشهداء لن تتوقف وتضحياتهم ستبقى دليلا على أن روح المقاومة لن تنطفئ وأن كتائب القسام ستبقى وفية لشعبها، وفق تعبيرها.

وأشادت حماس بالبسالة التي أبداها أبناؤها في معركة وادي برقين، رافضين تسليم أنفسهم ومعلنين الشهادة مقبلين لا مدبرين.

وعدت حماس الشهيد جرار من سلالة عائلة مقاتلة قدمت الكثير لأجل فلسطين، مستذكرة والده الشهيد نصر جرار والذي كان أحد مؤسسي كتائب القسام في الضفة الغربية المحتلة.

وشددت حماس على أن الوصول للشهيد جرار لن يثني من عزيمة الحركة ومسيرتها المقاومة، مؤكدة أن ملحمة جنين الليلة التي التحم فيها أبناء حماس بسلاحهم أعادت للأذهان ملامح البطولة التي سطرها أبناؤها على ذات الأرض، وعاهدت شعبنا على المضي في طريق المقاومة حتى التحرير.

#حماس #جنين #خلية

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