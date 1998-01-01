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أصالة تسجن خادمتيها بعد سرقتها

الخميس 18 يناير 2018 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أصالة تسجن خادمتيها بعد سرقتها



عالم الفن

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمّع الخامس، خادمتين إثيوبيتين، بالحبس المشدد لمدة سنتين مع الشغل، لإدانتهما بسرقة حقيبة بها مبلغ 70 ألف جنيه من فيللا الفنانة أصالة وزوجها المخرج طارق العريان، في القاهرة الجديدة، كما قضت المحكمة ببراءة سائق ومتهمين آخرين إثيوبيين من اتهامهم بالاشتراك في الواقعة، وتمكين المتهمتين من الهرب، وذلك لعدم وجود أدلة وبيان حسن نيّتهما.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقّت بلاغًا من العريان في شهر سبتمبر من العام الماضي، يفيد باكتشافه سرقة حقيبة المبلغ المالي من الفيللا، وكذا هروب الخادمتين "فريهوت تيني"، و"تيغيست تيبوبو"، واتهم السائق "محمد.ر" بتسهيل هروبهما قبل أن يعدل عن الاتهام الأخير في النيابة.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين بعد 72 ساعة فقط من حدوث الواقعة، وبحيازتهما 60 الف جنيه فقط من المبلغ المالي المسروق، وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، ثبوت الاتهام بحق المتهمتين كونهما خادمتين بالأجر تستطيعان الوصول لغرفة نوم المجني عليه بسهولة، فضلًا عن ضبط المبلغ المسروق بحيازتهما.

#أصالة #خادمة #سرقة

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