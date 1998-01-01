جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فيديو.. أب يراقص ابنته المحتضرة على أنغام اغنيتهم المفضلة!

الخميس 18 يناير 2018 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أب يراقص ابنته المحتضرة على أنغام اغنيتهم المفضلة!



غرائب وعجائب

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب يحمل طفلته المحتضرة ويرقص على أنغام إحدى الأغنيات المفضلة لديه.

وفي التفاصيل، أن الطفلة البريطانية ميلي ماكغير أصيبت بضرر كبير في دماغها منذ ولادتها. وأشارت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية إلى أنها لم تكن قادرة على البلع أو التنفس من دون الوسائل الصناعية.

وأضافت أن الأطباء أبلغوا والديها أنها لن تعيش لأكثر من 24 ساعة. إلا أنها خالفت التوقعات وتمكنت من العيش لمدة شهرين قبل أن تتدهور حالتها.

وقال والدها كيفين ماكغرين للصحيفة: "أكثر ما يؤلمني هو أنني لن أرقص أبداً مع ابنتي في حفلات أعياد ميلادها أو في حفل زفافها".

وعلى الإثر، قررت فرقة "ستون فاونديشين" الموسيقية إقامة حفل مصغر للأب والطفلة، وأتاحت للأخير فرصة وداع ابنته من خلال الرقص على أنغام أغنية يحبها.

وقد علق على ذلك بالقول: "كنت أغني لها هذه الأغنية. لكن أن أسمع فرقة "ستون فاونديشين" تعزفها لأتمكن من الرقص مع طفلتي ذكرى ستبقى في قلبي حتى نهاية حياتي".

وأضاف: "لقد استيقظت ميلي في تلك الأثناء ونظرت إلي ثمّ بدأت تزقزق".

يشار إلى أن الطفلة توفيت بعد مدة قصيرة. ونقلت الصحيفة عن الوالد قوله: "لن تروا أي دمعة تسيل على وجهي، فليس لدي دموع. لماذا قد أفعل ذلك؟ لم تعش ميلي لوقت طويل، لكنها ملأت حياتنا بالحب والسعادة".

#طفلة #اغنية

أخبار ذات صلة

فيديو.. مذيعتان لبنانيتان تشعلان مواقع التواصل بالرقص على أنغام بشرة خير

أب يُصوّر ابنته وهو يُعذّب فيها

فيديو مروّع لأب يُصوّر ابنته وهو يُعذّب فيها

فيديو.. أب يزوج ابنته 6 سنوات لرجل في الـ 55 مقابل ”ماعز”!

بوتين يمازح الطيارين: الجنس رياضتي المفضلة

أجبروه على ترك ابنته.. ليغتصبوها!

860x484 (4)

صادم.. ماليزي يغتصب ابنته 626 مرة !

الأكثر قراءة اليوم

صور: ماذا كتب الاعلام العبري عن الشاب أحمد جرار الذي اتضح لاحقا انه لم يستشهد

﻿ملف المصالحة عاد إلى المربع الأول .. و«حماس» تتمسك بـ «ثلاثة خطوط حمراء»

﻿اهتمام سعودي مفاجئ بـ «دعم صمود أهلنا في القدس» و اتصالات بوجهاء المدينة

اغتيال الداعية السعودي "عبد العزيز التويجري" في غينيا

اهم ردود الفعل الاسرائيلية على عملية جنين والتي اسفرت عن استشهاد "جرار "

السيسي يقيل رسميا رئيس المخابرات ويكلف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال الجهاز

بلجيكا تتعهد بدفع 23 مليون دولار للاونروا دعما للفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

قادة جيش الاحتلال

ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي: نعمل على تحديد أماكن الأنفاق من اجل القضاء عليها

القناة الثانية الاسرائيلية: الاحتلال يفشل في تصفية الخلية التي نفذت عملية نابلس

احد الصمابين في اشتباك جنين

إصابة قائد وحدة “اليمام” بجراح خطيرة ..ما هي "طنجرة الضغط" التي اتبعها الاحتلال في اشتباك جنين؟

أحمد اسماعيل محمد جرار

الصحة تعدُل عن اسم شهيد جنين وتؤكد ارتقاء : أحمد اسماعيل محمد جرار

القسام - حماس

حماس تؤكد : خلية جنين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

الاتصالات الفلسطينية