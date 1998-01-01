إنترنت مجاني في تلك الدولة العربية!

وكالات / سما /

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شركة “كويكا” المتخصصة في مجال الأقمار الصناعية، تجهز لإطلاق “إنترنت مجاني” في عدد من الدول، من بينهم دولة عربية.

وأشار موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص إلى أن الشركة المتخصصة في مجال الأقمار الصناعية، تجهز لإطلاق خدمة إنترنت فضائي مجاني، في الربع الثاني من عام 2018.

وقالت “كويكا” إن خدماتها المجانية، سيتم توصيلها بعدد من الدول النامية، وأبرزهم العراق وأفغانستان، ومعظم دول قارة أفريقيا.

وتقدم الشركة تلك الخدمات للدول، التي تعاني من البنية التحتية، بالأخص في المناطق الريفية، ما يجعل الوصول إلى الإنترنت التقليدي فيها أمرا غير ممكن لمعظم الناس.

وأوضحت الشركة أنها مولت ذلك المشروع من خلال عائدات خدماتها السابقة، التي تقدمها للشركات والمؤسسات الكبيرة.