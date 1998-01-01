حماس: معادلات الاحتلال بالضفة تحطمت أمام إرادة وإصرار المقاومين

غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن كل المعادلات التي حاول الاحتلال فرضها على الضفة الغربية، تحطمت وتهاوت أمام إرادة وإصرار أبطال معركة جنين على مواصلة الطريق.

ووجه الناطق باسم الحركة فوزي برهوم التحية إلى المقاومين الذين واصلوا الطريق بكل إرادة وإصرار.

من جهتها، نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في محافظة جنين شهيدها القسامي أحمد جرار، والذي ارتقى كما قالت في ملحمة بطولية سطرتها كتائب القسام على أرض واد برقين في جنين.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن الشهيد جرار هو شهيد ابن شهيد، مؤكدة أن مسيرة الشهداء لن تتوقف وتضحياتهم ستبقى دليلا على أن روح المقاومة لن تنطفئ وأن كتائب القسام ستبقى وفية لشعبها، وفق تعبيرها.

وأشادت حماس بالبسالة التي أبداها أبناؤها في معركة وادي برقين، رافضين تسليم أنفسهم ومعلنين الشهادة مقبلين لا مدبرين.

وعدت حماس الشهيد جرار من سلالة عائلة مقاتلة قدمت الكثير لأجل فلسطين، مستذكرة والده الشهيد نصر جرار والذي كان أحد مؤسسي كتائب القسام في الضفة الغربية المحتلة.

وشددت حماس على أن الوصول للشهيد جرار لن يثني من عزيمة الحركة ومسيرتها المقاومة، مؤكدة أن ملحمة جنين الليلة التي التحم فيها أبناء حماس بسلاحهم أعادت للأذهان ملامح البطولة التي سطرها أبناؤها على ذات الأرض، وعاهدت شعبنا على المضي في طريق المقاومة حتى التحرير.