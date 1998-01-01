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فيديو.. "أحلام" تقع في غرام الملوخية!

الخميس 18 يناير 2018 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. "أحلام" تقع في غرام الملوخية!



عالم الفن

زارت المطربة الإماراتية أحلام، أحد المطاعم الشعبية بحي شبرا بالقاهرة، ونشرت الصفحة الرسمية لمطعم صبحي كابر الشعبي الشهير، لقطات لزيارتها أثناء تناول طبق "الملوخية".

وعلّقت الصفحة على زيارة الفنانة الإماراتية بـ"تشرَّفنا بزيارة المطربة الشهيرة أحلام مطعم صبحي كابر.. يا بركة دعائك يا أمي"

وحرصت أحلام على تصوير عرض "الملوخية"، الذي يشتهر به هذا المطعم الشعبي.

ويبدو أن أحلام تفضّل زيارة المطاعم الشعبية والأحياء التراثية، حيث زارت مطعم "الجحش" للفول والطعمية، في حي السيدة زينب، قبل عامين.

ونشرت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، عبر حسابها على إنستغرام، مقطع فيديو حول زيارتهما قائلة "أم فاهد ريقتنا اليوم في مطعم الجحش فول وطعمية والذي منه".

#احلام #الملوخية #فول

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