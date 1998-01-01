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"الهيبة" نجوم جدد وتغيير الكاتب واسم المسلسل!

الخميس 18 يناير 2018 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الهيبة" نجوم جدد وتغيير الكاتب واسم المسلسل!



عالم الفن

أربعة أيام تفصل عن البدء بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة" كما أكّد المخرج سامر برقاوي محدداً يوم 20 كانون الثاني الحالي موعداً لإنطلاق التصوير.

وقال المخرج سامر البرقاوي، إنّ الجزء الثاني من المسلسل سيحمل عنوان "العودة"، مشيراً إلى أنه يجري التفاوض حالياً مع مجموعة من الممثلين السوريين واللبنانيين للمشاركة فيه، وأنّ الممثلين القديرين أحمد الزين وعبد المجيد مجذوب قد انضما رسمياً إلى العمل، وتم التوقيع معهما.

وعن سبب استبدال الكاتب هوزان عكو بالكاتب باسم السلكا في الجزء الثاني من المسلسل، أوضح البرقاوي أن "المسلسل عبارة عن ورشة عمل، والقصة هي لـ هوزان عكو، أما السيناريو والحوار فهما من توقيع الكاتب باسم السلكا".

ورداً على سؤال عما إذا كان النجاح الكبير الذي حقّقه الجزء الأول من "الهيبة" يجعلهم يشعرون بالخوف عند تقديم الجزء الثاني، أجاب: "أعوذ بالله".

يشار الى ان الجزء الثاني من "الهيبة" سوف يعرض في الموسم الرمضاني 2018.

#مسلسل الهيبة #نجوم

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