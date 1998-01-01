جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

سقوط الصداقة يشعل الدوري الممتاز

الخميس 18 يناير 2018 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سقوط الصداقة يشعل الدوري الممتاز



غزة / سما /

أشعلت خسارة نادي الصداقة، متصدر الدوري الوطنية موبايل الممتاز لأندية قطاع غزة، الدوري مبكرًا، مع أول جولة على انطلاق مرحلة الإياب من المسابقة.

وتلقى الصداقة خسارة ثقيلة على أرضه وبين جماهيره أمام شباب خان يونس (3-1)، ليفقد الفريق الصدارة ويتراجع للمركز الثالث.

من جهة أخرى جاءت الهزيمة أمام منافس على اللقب، وبالتالي فالخسارة تعتبر بـ 6 نقاط، فالفريق خسر 3 نقاط، وفي المقابل المتصدر الحالي نال 3 نقاط.

أمام هذا الوضع وبعد انتصار غزة الرياضي على ضيفه القادسية (2-1)، باتت الصدارة تجمع شباب خان يونس وغزة الرياضي برصيد 25 نقطة، بينما توقف رصيد الصداقة عند 24 نقطة.

وسجل خدمات رفح الطرف الرابع في الصراع، بداية قوية بانتصار خارجي عريض على مضيفه الهلال (3-0)، في مباراة شهدت تسجيل علاء إسماعيل مهاجم الفريق لأول هدفين له مع الفريق، بينما أضاف محمد الجرمي الهدف الثالث، ليرتفع رصيد الفريق عند 20 نقطة، بينما توقف رصيد الهلال عند 14 نقطة في المركز السابع.

وأمّن شباب جباليا المركز الخامس بانتصار ثمين على ضيفه اتحاد خان يونس بهدف دون رد، سجله يوسف داوود ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، مقابل تراجع الاتحاد إلى المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 9 نقاط.

وانتهت مباراة شباب رفح وضيفه الشاطئ بالتعادل السلبي، ليبقى الفريقان في المركزين السادس بالنسبة للشباب برصيد 15 نقطة، والتاسع بالنسبة للشاطئ برصيد 12 نقطة.

كما تعادل الأهلي واتحاد الشجاعية 2-2 ليحصد كل فريق نقطة، حيث بات الأهلي يملك 9 نقاط، في المركز العاشر، بينما ظل الشجاعية ثامنا برصيد 13 نقطة.

#الصداقة #الدوري الممتاز

أخبار ذات صلة

860x484 (1)

فيديو.. الصداقة بطلاً لمرحلة الشتاء في الدوري الممتاز

الصداقة يتصدر الدورى الممتاز بعد فوزه على اتحاد خان يونس

860x484 (1)

فيديو.. الصداقة يعزّز صدارته للدوري الممتاز بانتصار على الشجاعية

860x484

العبيد ينفرد بصدارة هدافي الدوري الممتاز في غزة

860x484 (1)

اتحاد الكرة يتفق مع الأندية على استمرار الدوري الممتاز في غزة

860x484

اتحاد السلة وجوال يوقعان اتفاقية رعاية الدوري الممتاز

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ينشر للمرة الأولى .. هذا ما حصل قبل اعتقال عهد التميمي بدقائق !

السعودية تدين التطاول على الشيخة موزة وتؤكد ان الأعراض خط أحمر

اغتيال الداعية السعودي "عبد العزيز التويجري" في غينيا

اتصالات بين باريس وواشنطن بشأن الأموال المخصصة للأونروا

بلجيكا تتعهد بدفع 23 مليون دولار للاونروا دعما للفلسطينيين

بماذا وصفت واشنطن خطاب الرئيس عباس وماذا قالت عن تقليصات الاونروا ؟

رويترز: ترامب ينفي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال عام

الأخبار الرئيسية

احد الصمابين في اشتباك جنين

إصابة قائد وحدة “اليمام” بجراح خطيرة ..ما هي "طنجرة الضغط" التي اتبعها الاحتلال في اشتباك جنين؟

أحمد اسماعيل محمد جرار

الصحة تعدُل عن اسم شهيد جنين وتؤكد ارتقاء : أحمد اسماعيل محمد جرار

القسام - حماس

حماس تؤكد : خلية جنين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

هدم منزل جرار

صور: قوات الاحتلال تهدم 4 منازل تعود ملكيتها لعائلة جرار

المصالحة

﻿ملف المصالحة عاد إلى المربع الأول .. و«حماس» تتمسك بـ «ثلاثة خطوط حمراء»

الاتصالات الفلسطينية