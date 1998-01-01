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الاحتلال: عملياتنا ما زالت متواصلة للقبض على منفذي عملية نابلس

الخميس 18 يناير 2018 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: عملياتنا ما زالت متواصلة للقبض على منفذي عملية نابلس



رام الله / سما /

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوات الوحدة الخاصة على العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في جنين الليلة الماضية.

وأشاد مسئولين إسرائيليين بالعملية التي استهدفت منفذي عملية قتل حاخام يهودي قبل أيام قرب نابلس، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له صباح اليوم أن عمليته لا زالت متواصلة للقبض على منفذي عملية نابلس، ولم تنته بعد.

و أعرب وزير الحرب الاسرائيلي ليبرمان عن سعادته بالعملية، حيث زعم بأن "الجنود نفذوا عملية معقدة وناجحة للإمساك بقتلة الحاخام رزيئيل شيبح"، مضيفًا أنه "لن يكون للمخربين مكان ليختبئوا فيه، وأن يد الجيش ستصل إليهم حيث كانوا"، وفق زعمه.

#عملية نابلس #الجيش الاسرائيلي #جنين

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