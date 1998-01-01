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الاحتلال يعتقل (19) مواطناً من محافظات الضّفة

الخميس 18 يناير 2018 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي (19) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الخميس.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوّات الاحتلال اعتقلت سبعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: أحمد عاهد عواد، رأفت أنور عواد، وليد زهير طه، نزيه حامد، محمد فارس حامد، أسيد حمدان وأحمد فارس الخطيب.

واعتقلت ستة من القدس، بينهم أطفال، وهم: أحمد دحبور (15 عاماً)، علاء عجلوني (14 عاماً)، محمد باسم حجازي (14 عاماً)، محمد تفاحة (19 عاماً)، حمزة هشام أبو عبسة ومحمد حسن حلوة.

فيما اعتقلت مواطنين من محافظة الخليل، وهما: عبد الله عبيدو ومحمد إبراهيم الفاخوري، إضافة إلى كل من أحمد قنبع وصلاح جرادات من جنين، وأحمد جمال قواس (26 عاماً) من قلقيلية، وأحمد رايق زكارنة من أريحا. 

#قوّات الاحتلال

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