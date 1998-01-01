جمعية الرعاية الانسانية تفتح مخيم "اطفالنا مستقبلنا2"

غزة / سما /

أطلقت جمعية الرعاية الانسانية مخيم للأطفال بعنوان "اطفالنا مستقبلنا" وسيستمر لمدة اسبوع من الاجازة الشتوية مستهدفا الاطفال من عمر 7-الى 13 سنة للأطفال , والذى يضم الفترة الابتدائية والاعدادية والذى جاء بعد نجاح المخيم الاول بتحقيق اهدافه قبل اسبوع من تاريخ البدء من المخيم الثانى و

بحضور رئيس مجلس الادارة الاستاذ/ احمد ابوسويرح واعضاء مجلس الادارة والجمعية

وقالت أ..منار البحطيطي مدير الجمعية على ان المخيم يشمل على العديد من زوايا رئيسة هي زاوية الفن التشكيلي والرسم والتي يمنح الأطفال فيها مساحة حرة للتعبير عن انفعالاتهم النفسية من خلال الرسم وتشكيل الصلصال والثانية زاوية الألعاب الهادفة من خلالها تعليم الأطفال كيفية التعرف على الهوايات الرياضية الشخصية وتعويدهم على فنون اللعب الجماعي أما الزاوية الثالثة فهي زاوية التعبير والتمثيل المسرحي حيث يقوم الأطفال بالتمثيل الارتجالي وبالتالي التعبير بما يدور في داخلهم ومحاولة تعديل السلوك لديهم والزاوية الرابعة هي زاوية الأدب والشعرحيث يقرأويتعلم بها الأطفال من خلال الكتاب ويقومون بإلقاء الشعر وفق قدراتهم ومواهبهم . وزواية الخامسة والاخيرة هى الزاوية التاريخية وهى القيام بالعديد من الرحلات للاماكن الاثارية والسياحية فى قطاع غز

وقال الأستاذ شادي الاعرج نائب رئيس مجلس الادارة خلال افتتاحه للمخيم الثانى انه يهدف الى مجموعة من الاهداف الرئيسية والتي من اهمها تخفيف الضغط النفسي في المناطق المهمشة ويهدف ايضا إلى زيادة المعرفة للأطفال وتنمية وتقوية الشخصيات القيادية والمهارات اللازمة لبناء الذات مشيرا أن المخيم سيلبي كثيراً من المتطلبات التي يحتاجها الأطفال خلال الفترة الشتوية والتفريغ عن أنفسهم وتنمية المهارات والقدرات لديهم

يذكر أن المخيم الثانى جاء بناء على طلب من اهالى الطلب بضرورة تكثيف عمل مخيمات تزيد من مستوى التوعية والتحفيز للاطفال والتى من شأنها تحسين مستوى ادائهم واستثمار وقتهم بشكل مفيد على حد تعبير الاهالى

وحيث يشرف على مخيم نخبة من الخريجين والمنشطين الاجتماعيين والنفسيين







