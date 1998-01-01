اعتقال 19 مواطناً فلسطينياً في حملة مداهمات في الضفة

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مناطق واسعة من الضفة الغربية.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فقد قامت قوات الاحتلال باعتقال 19 مواطناً من محافظات مختلفة من الضّفة الغربية، فجر اليوم الخميس.



حيث اعتقلت ستة مواطنين من القدس، معظمهم من الأطفال: أحمد دحبور (15 عاماً)، علاء عجلوني (14 عاماً)، محمد باسم حجازي (14 عاماً)، محمد تفاحة (19 عاماً)، حمزة هشام أبو عبسة ومحمد حسن حلوة.

فيما اعتقلت سبعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: أحمد عاهد عواد، رأفت أنور عواد، وليد زهير طه، نزيه حامد، محمد فارس حامد، أسيد حمدان وأحمد فارس الخطيب.



أما في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الله عبيدو ومحمد إبراهيم الفاخوري.

ومن جنين تم اعتقال كل من أحمد قنبع وصلاح جرادات، بالإضافة إلى أحمد جمال قواس (26 عاماً) من قلقيلية، وأحمد رايق زكارنة من أريحا.

