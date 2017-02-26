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ريال مدريد يتسبب في بكاء ابنة خاميس رودريجيز

الخميس 18 يناير 2018 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يتسبب في بكاء ابنة خاميس رودريجيز



وكالات / سما /

كشف خاميس رودريجيز نجم بايرن ميونخ الألماني اللحظة الأصعب في مسيرته مع ريال مدريد الإسباني، موضحاً بأنها كانت تتعلق باتخاذه قرار الرحيل عن النادي الملكي.

خاميس وضح بأن ابنته انهمرت في البكاء حينما علمت من والدها بنيته الرحيل عن العاصمة الإسبانية مدريد خلال الصيف، حيث سيعني ذلك بأنها ستغادر مدرستها وستودع أصدقائها.

وقال خاميس في تصريح لبرنامج التشيرينجييتو “كان من الواضح بأنني سأغادر ريال مدريد. ودعت الجميع قبل مواجهة إشبيلية (في إياب الدوري الإسباني)، كان الأمر صعب جداً علي”.

وأضاف “حينما عدت إلى المنزل قلت لطفلتي التي تبلغ من العمر 4 أعوام: أريد أن أتحدث معك في أمر هام، نحن سنعيش في مدينة أخرى، لن نتواجد في هذا المنزل لفترة طويلة، وسوف تضطرين لتغيير مدرستك”.

“ابنتي بكت حينما سمعت بذلك، كانت لحظات صعبة جداً”.

#ريال مدريد #خاميس رودريجيز

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