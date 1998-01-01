نجوم أرسنال يقفون بمواجهة سانشيز

يرغب لاعبو فريق آرسنال الإنجليزي، في بيع زميلهم أليكسيس سانشيز مهاجم الفريق، في أقرب وقت ممكن قبل مواجهة كريستال بالاس الأسبوع المقبل.

ويُقال أن التشيلي في طريقه حاليًا للرحيل عن الجانرز هذا الشتاء، حيث سينضم بنسبة كبيرة إلى مانشستر يونايتد، وتسببت شائعات رحيله في عدم استقرار داخل غرفة خلع ملابس الفريق اللندني، وانعكست بالسلب على نتائج الفريق في الآونة الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة (لندن إيفينينج ستاندرد)، فإن نجوم آرسنال قد طالبوا الإدارة بحسم مسألة بيع سانشيز في أقرب وقت ممكن، ويأملون في أن يتم بيعه قبل لقاء كريستال بالاس بملعب الإمارات، يوم السبت المقبل، ضمن الدوري الانجليزي الممتاز.

ويأمل فريق المدرب آرسين فينجر تحقيق أول فوز له بجميع المسابقات، منذ الانتصار على نفس الفريق خارج الأرض يوم 28 ديسمبر/كانون أول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتردد أن نادي مانشستر يونايتد يريد إدراج صانع ألعابه الأرميني هنريك مخيتريان ضمن صفقة سانشيز، فيما ربطت تقارير أخرى آرسنال بالتعاقد مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من بوروسيا دورتموند لتعويض رحيل التشيلي إلى قلعة أولد ترافورد.