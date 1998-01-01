الرجوب يسافر للصين لمساندة الأولمبي

توجه جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إلى الصين، لتهنئة المنتخب الأولمبي، بالتأهل التاريخي لربع نهائي كأس آسيا، تحت 23 عامًا.

وأكد الرجوب، في تصريحات متلفزة، أن الأولمبي الفلسطيني حجز مقعده في دور الثمانية عن جدارة واستحقاق، بعد أداء قوي ومثير في جميع مبارياته التي خاضها أمام اليابان وكوريا الشمالية وتايلاند.

وأضاف "سنواجه قطر يوم الجمعة المقبل، وإن شاء الله يكون النصر حليفنا، حتى نبلغ نصف النهائي، لنسجل إنجاز آخر للكرة الفلسطينية، التي تعيش حاليًا أفضل فتراتها على الإطلاق".