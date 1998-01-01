باريس سان جيرمان يكتسح ديجون بالثمانية

وكالات / سما /

قاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا فريقه باريس سان جيرمان للفوز على ديجون بثمانية أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي.

وكان لنيمار دور كبير في هذا الفوز بتسجيله أربعة أهداف “سوبر هاتريك” وصناعة هدفين خلال المباراة.

وافتتح أنخيل دي ماريا أهداف سان جيرمان بتسجيل هدفين في الدقيقتين الرابعة والخامسة عشر، قبل أن يضيف أدينسون كافاني الهدف الثالث في الدقيقة الحادية والعشرين.

وبدأ نيمار التسجيل بعد ذلك بإحرازه هاتريك في الدقائق 42 و57 و73 على التوالي، ومن ثم أحرز كيليان مبابي هدفاً في الدقيقة 77، ومن ثم ختم نيمار الأهداف في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وأصبح في رصيد باريس سان جيرمان بعد هذا الفوز الكبير 56 نقطة في الصدارة وبفارق 11 نقطة عن ملاحقه ليون.