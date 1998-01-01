جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. تشيلسي ينجو من الخروج بكأس الاتحاد

الخميس 18 يناير 2018 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. تشيلسي ينجو من الخروج بكأس الاتحاد



وكالات / سما /

بلغ تشيلسي الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على نوريتش سيتي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور الثالث.

وانتهت أشواط المباراة على نتيجة التعادل بهدفٍ لمثله، ليحتكم حكم اللقاء إلى الركلات الترجيحية.

وتقدم تشيلسي في النتيجة عن طريق ميشي باتشوي في الدقيقة 55، قبل أن  يعادل نوريتش النتيجة في الوقت بدل الضائع.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني مواصلة تشيلسي اللعب بـ9 لاعبين بعد طرد الثنائي الإسباني بيدرو رودريجيز وألفارو موراتا.

وحسم تشيلسي التأهل بركلات الترجيح بعد تسجيله خمس ركلات مقابلة ثلاث ركلات لنوريتش.

 

وتأهل في نفس الوقت ويجان بفوزه على بورنموث بثلاثية نظيفة، وسوانزي سيتي الذي هزم ولفرهامتون بهدفين مقابل هدف.

#تشيلسي #نوريتش سيتي

أخبار ذات صلة

chelsea-1

فيديو.. تشيلسي يعبر لربع نهائي كأس الاتحاد

arsenal

فيديو.. آرسنال يتفوق على تشيلسي ويتوج بدرع الاتحاد

Ars

فيديو.. "ارسنال" يتوّج بكأس الاتحاد الإنجليزي

thumb

تشيلسي ينجو من فخ ستوك وليستر يواصل سلسلة الانتصارات

أرسنال ينهي السنوات العجاف ويتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي

1485690252_241966_1485691096_album_grande

فيديو.. برشلونة ينجو بنقطة من فخ بيتيس

الأكثر قراءة اليوم

فيديو ينشر للمرة الأولى .. هذا ما حصل قبل اعتقال عهد التميمي بدقائق !

السعودية تدين التطاول على الشيخة موزة وتؤكد ان الأعراض خط أحمر

﻿اهتمام سعودي مفاجئ بـ «دعم صمود أهلنا في القدس» و اتصالات بوجهاء المدينة

اغتيال الداعية السعودي "عبد العزيز التويجري" في غينيا

اتصالات بين باريس وواشنطن بشأن الأموال المخصصة للأونروا

بلجيكا تتعهد بدفع 23 مليون دولار للاونروا دعما للفلسطينيين

السيسي يقيل رسميا رئيس المخابرات ويكلف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال الجهاز

الأخبار الرئيسية

احد الصمابين في اشتباك جنين

إصابة قائد وحدة “اليمام” بجراح خطيرة ..ما هي "طنجرة الضغط" التي اتبعها الاحتلال في اشتباك جنين؟

أحمد اسماعيل محمد جرار

الصحة تعدُل عن اسم شهيد جنين وتؤكد ارتقاء : أحمد اسماعيل محمد جرار

القسام - حماس

حماس تؤكد : خلية جنين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

هدم منزل جرار

صور: قوات الاحتلال تهدم 4 منازل تعود ملكيتها لعائلة جرار

المصالحة

﻿ملف المصالحة عاد إلى المربع الأول .. و«حماس» تتمسك بـ «ثلاثة خطوط حمراء»

الاتصالات الفلسطينية