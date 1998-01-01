فيديو.. تشيلسي ينجو من الخروج بكأس الاتحاد

وكالات / سما /

بلغ تشيلسي الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على نوريتش سيتي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور الثالث.

وانتهت أشواط المباراة على نتيجة التعادل بهدفٍ لمثله، ليحتكم حكم اللقاء إلى الركلات الترجيحية.

وتقدم تشيلسي في النتيجة عن طريق ميشي باتشوي في الدقيقة 55، قبل أن يعادل نوريتش النتيجة في الوقت بدل الضائع.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني مواصلة تشيلسي اللعب بـ9 لاعبين بعد طرد الثنائي الإسباني بيدرو رودريجيز وألفارو موراتا.

وحسم تشيلسي التأهل بركلات الترجيح بعد تسجيله خمس ركلات مقابلة ثلاث ركلات لنوريتش.

وتأهل في نفس الوقت ويجان بفوزه على بورنموث بثلاثية نظيفة، وسوانزي سيتي الذي هزم ولفرهامتون بهدفين مقابل هدف.