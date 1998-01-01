عملة "بتكوين" تواصل "خسائرها الحادة"

وكالات - سما -



واصلت عملة البتكوين خسائرها الحادة التي منيت بها في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتهبط ما يزيد على سبعة في المئة الأربعاء، وسط مخاوف من احتمال تضييق الجهات التنظيمية المعنية الخناق على العملة التي ارتفعت قيمتها سريعا في السنة الأخيرة.

وانخفض سعر أكبر وأشهر عملة رقمية في العالم إلى 10567 دولارا في بورصة بتستامب ومقرها لوكسمبورج، بالقرب من أدنى مستوياتها في 6 أسابيع البالغ 10162 دولارا والذي لامسته الجلسة الماضية.



وبلغ أعلى مستوى للعملة خلال الجلسة 11794.07 دولار.



وقادت بتكوين موجة انخفاض في العملات الرقمية بعد أن ذكرت تقارير أن كوريا الجنوبية والصين قد تحظران تداول العملة مما أثارمخاوف من شن الجهات التنظيمية حملة أوسع على العملة.



وتراجعت بتكوين 25 بالمئة في جلسة أمس الثلاثاء لتسجل أكبرانخفاض يومي في أربعة أشهر.



وابتعدت العملة كثيرا عن مستوى ذروتها القريب من 20 ألف دولار والذي سجلته في ديسمبر حين ارتفعت العملة الرقمية نحو ألفين في المئة خلال العام.