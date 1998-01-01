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فيديو.. اسبانيول يوقف سلسلة فوز برشلونة هذا الموسم

الخميس 18 يناير 2018 01:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. اسبانيول يوقف سلسلة فوز برشلونة هذا الموسم



وكالات / سما /

تلقى برشلونة هزيمة مدوية أمام مضيفه إسبانيول بهدف نظيف خلال مباراة الديربي التي أقيمت على ملعب “باور” في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقرر المدرب إرنستو فالفيردي إقحام ليونيل ميسي في مباراة اليوم وأبقى لويس سواريز على دكة البدلاء، لكن حتى بتواجد البرغوث لم ينجح برشلونة بالتسجيل.

وسيطر البرسا على مجريات الشوط الأول بشكل كامل وصنع العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لكن دفاعات إسبانيول كان لها الكلمة العليا.

وواصل برشلونة الضغط على غريمه في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، قبل أن تنقلب المباراة ويبدأ إسبانيول بشن هجمات متتالية على مرمى سيليسين.

وأهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء كانت ستضع قدماً لفريقه في نصف النهائي، ليأتي العقاب من إسبانيول بتسجيل هدف الفوز بحلول الدقيقة 88 عن طريق أوسكار ميليندو.

#برشلونة #اسبانيول

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