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رويترز: ترامب ينفي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال عام

الأربعاء 17 يناير 2018 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز: ترامب ينفي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال عام



رويترز

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال عام واحد.

حيث أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،  في تصريح له بوقت سابق اليوم عن قناعته بأن يتم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس خلال عام.

وجاءت تصريحات نتنياهو في طريقه من العاصمة الهندية، نيودلهي، إلى ولاية كجرات ضمن برنامج زيارته إلى الهند، حيث أكد أن السفارة ستنقل أسرع مما يتوقعه الكثيرون، خلال عام اعتبارا من اليوم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن، يوم الـ 6 ديسمبر / كانون الأول، اعتراف الولايات المتحدة رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل وأوعز بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، في خطوة مخالفة لجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصفة القانونية للقدس.

#ترامب #السفارة الأمريكية #القدس

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