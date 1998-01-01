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البرازيل تسلم مستوطنا أدين بقتل فلسطيني لإسرائيل

الأربعاء 17 يناير 2018 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرازيل تسلم مستوطنا أدين بقتل فلسطيني لإسرائيل



القدس المحتلة / سما /

سلّمت السلطات البرازيلية، الأربعاء إسرائيل، مستوطنا إسرائيليا فر إليها، بعد أن أدين بقتل فلسطيني في العام 2005، بناء على طلب السلطات الإسرائيلية. وكانت البرازيل قد اعتقلت يهوشع إليتسور (46 عاما) في ساو باولو، في يونيو / حزيران 2015، إلا أن إجراءات التسليم لم تنتهِ إلا الآن. وقالت البرازيل إنها ستسلم إليتسور.

وتعود حادثة القتل، إلى شهر سبتمبر / أيلول في العام 2004، حين اقترب إليتسور من سيارة فلسطينية، على شارع مستوطنة ألون موريه شرق نابلس، في الضفة الغربية، وأطلق النار من بندقية إم16 على السائق صائل مصطفى جبارة - اشتيه، الذي قُتل على الفور. وكان في السيارة زوجة صائل و6 من أبنائه.

وبعد سنة من ذلك، وحينما كان من المفترض أن يمثل إليتسور لجلسات في المحكمة، استعدادا لإصدار الحكم ضده، تمكّن من الهرب من إسرائيل إلى ألمانيا ومن ثم إلى البرازيل عبر أوراق مزوّرة، وهو ما دفع القسم الدولي في النيابة الإسرائيلية، وخلايا الانتربول في الشرطة الإسرائيلية، للعمل على كشف مكانه. وعندما هرب إليتسور كان قيد الإقامة الجبرية.

وقال الإعلام العبري إن عناصر الشرطة الإسرائيلية، رافقوا إليتسور على متن الطائرة في طريق عودته إلى إسرائيل، ومن المتوقع أن يمثل، الخميس، بالمحكمة المركزية في تل أبيب، للنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقاله. 

يشار إلى أن هناك اتفاقية خاصة بتسليم المجرمين، موقعة في العام 2009 بين تل أبيب وبرازيليا 

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